أفاد تقرير نشره “المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات” بتفاصيل المقابلة التي أُجريت بين مرشحة حزب اليمين في ألمانيا، أليسا فايدل، وصحيفة “فاينانشال تايمز”، حيث أشار التقرير إلى أن فايدل تدعم فكرة الاستفتاء حول عضوية ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى تجربة بريطانيا واعتبرت خروجها خطوة موفقة.

وأفادت الصحيفة بأن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تمثله فايدل، يُنظر إليه باعتباره فرعًا طرفيًا لا يحظى بدعم كبير في السياسة الألمانية، ولكن فايدل تظهر بقوة بفضل التأييد المتزايد لحزبها والذي حقق نسبة 22% في آخر استطلاعات الرأي.

وفي السياق نفسه، أكدت فايدل على أهمية تقدير حكومة المعارضة، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي قد يوافق في المستقبل على تشكيل ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، ورغم رفضهم الحالي للتعاون مع البديل، إلا أن هذا التطور قد يحدث بناءً على الظروف المستقبلية.

في النهاية، يشير التقرير إلى أن اقتراح فايدل بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي يظل مجرد خطاب سياسي استفزازي، حيث يُعتبر الانسحاب الفعلي أمرًا غير ممكنٍ بسبب الارتباط الاقتصادي والسياسي الوثيق الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي، والذي يمثل أمرًا حيويًا لألمانيا في السيناريوهات الحالية.