“قسد” توقف الدعاء لفلـسطين في مساجد الرقة!

كشفت مصادر محلية، أن هيئة الأوقاف التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” أصدرت توجيهًا إلى خطباء المساجد في مدينة الرقة للتوقف عن الدعاء لفلسطين المحتلة.

ووفقًا للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن خطباء وأئمة مساجد “عمار بن ياسر – الغفران – العثمان – البصراوي – الشميطي” أبلغوا السكان أن وقف الدعاء لفلسطين جاء بقرار من هيئة الأوقاف، وذلك بتهديد بالاعتقال لمن يخالف الأوامر.

وفي إطار الأوامر التي تلقاها الخطباء والأئمة، يُعد الدعاء لكتائب القسام أو سرايا القدس دعمًا لـ “الإرهاب”، وذلك وفقًا للمخالفين للتعليمات التي صدرت قبل أذان ظهر يوم أمس الأول الجمعة.

تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ “قوات سوريا الديمقراطية” عمليات تمشيط في مناطق مختلفة بحثًا عن نقاط تواجد محتملة للمقاومة العراقية في الشريط الحدودي مع العراق، في ريف دير الزور والحسكة، وقد نظمت “قوات سوريا الديمقراطية” دوريات في المنطقة الممتدة بين معبر اليعربية شرق الحسكة وبلدة باغوز فوقاني بريف دير الزور الشرقي.

يُذكر أن قادة “قوات سوريا الديمقراطية” امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات سلبية أو إيجابية بشأن ما يجري في قطاع غزة، وتشير مصادر إلى أن قرار وقف الدعاء لفلسطين قد يكون ناتجًا عن توجيهات من الاحتلال الأمريكي، ومن المتوقع أن يشمل القرار جميع المناطق التي تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في المحافظات الشرقية.

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