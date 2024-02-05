زلزال شباط في تركيا وسوريا.. الكشف عن حصيلة “موجعة”

في 6 فبراير 2023، شهدت منطقة جنوب شرق تركيا زلزالًا تسبب في وفاة 53,537 شخصًا وإصابة 107,213 آخرين، وفقًا لتقرير صدر الجمعة عن وزارة الداخلية التركية، الحصيلة الكلية ترتفع إلى حوالي 60,000 إذا تمت إضافة 1,414 شخصا تم تسجيلهم رسميًا في المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة في سوريا، إضافة إلى أكثر من 4,500 مواطن في المناطق السورية خارج سيطرة الحكومة السورية.

بعد مرور نحو عام على الكارثة، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أمام وسائل الإعلام: “لقد فقدنا 53,537 شخصًا وأصيب 107,213 من مواطنينا جراء الزلزال الذي تسبب في دمار هائل”.

كان الزلزال قد أثر على 11 محافظة تركية، تغطي مساحة تزيد عن 120,000 كيلومتر مربع، مؤثرًا على حوالي 14 مليون مواطن، مما يجعله الأكبر في تأثيره في تاريخ العالم من حيث منطقة التأثير، تسببت الهزات الارتدادية في تدمير 38,901 مبنى، وأظهرت تقارير وزارة الداخلية أن 645,000 خيمة أقيمت لإيواء 2،5 مليون شخص مؤقتًا.

أُرسل نحو 650,000 فرد إغاثة إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك 11,500 فرد قدموا من الخارج، بعد عام من الحادث، يظل حوالي 700,000 شخص يعيشون في 414 مجمعًا وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي هذه الذكرى، من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظة هاتاي، التي تعتبر الأكثر تضررًا، حيث سيسلم رمزيًا مفاتيح 41,000 مسكن جديد و5,000 منزل للسكان الجدد.