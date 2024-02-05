إيـران تهدد هذه المواقع الأميركية

منذ السابع من أكتوبر، والمنطقة تشهد عدم استقرار بسبب الهجمات المتكررة التي تستهدف مناطق تواجد القوات الأميركية وقواعدها في سوريا والعراق والبحر الأحمر.

وتعتبر قاعدة معمل غاز “كونيكو” وقاعدة “حقل العمر” في محافظة دير الزور في سوريا أحد أبرز أماكن التواجد الأميركي.

كما تم استهداف قواعد أميركية في المالكية والركبان وحقل التنك والرويشد وباغوز فوقاني ولايف ستون والمدينة الرياضية في سوريا، حيث يوجد نحو 900 جندي أميركي.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي، وتعرضت قواعد أميركية لهجمات من قبل .

من بين هذه القواعد:

قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

قاعدة الحرير في محافظة أربيل بإقليم كردستان.

قاعدة بلد شمال بغداد في محافظة صلاح الدين.

قاعدة القيارة جنوب الموصل.

قاعدة التاجي شمال بغداد.

قاعدة الحبانية.

قاعدة كركوك (K-1) شمالي بغداد.

قاعدة فيكتوري قرب مطار بغداد.

قاعدة ألتون كوبري.

أربع قواعد في إقليم كردستان.

إضافة إلى ذلك، في البحر الأحمر حيث ينتشر المدمرات الأميركية، تعرضت السفن البحرية الأميركية وسفن الشحن التجاري لهجمات من قبل الحوثيين في اليمن باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

سكاي نيوز