مصرف التسليف الشعبي : قرض الطاقة المتجددة بدون فوائد

أعلن «مصرف التسليف الشعبي» في سوريا عن قرض «الطاقة المتجددة» بدون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة، شريطة الالتزام بالسداد بالمواعيد المحددة.

ووفق الإعلان، سقف القرض 35 مليون ليرة للقطاع المنزلي لا تتجاوز استطاعة المنظومة ٣،٥ك.و.ط، و85 مليون ليرة للقطاعات الاقتصادية (صناعي-تجاري-خدمي) لا تتجاوز استطاعة المنظومة ٢٠ك.و.ط.



ووفق البيان، مدة القرض للقطاع المنزلي لا تتجاوز /١٥/ سنة، وللقطاعات الأخرى لا تتجاوز /٥/ سنوات.وبالنسبة لشروط المصرف، تتضمن تقديم إثبات دخل لطالب القرض والكفلاء وتقديم كفالات أو ضمانات مقبولة: قرض حتى /٢٥/ مليون ليرة تُقبل الكفالة الشخصية من العاملين الدائمين في الدولة أو أصحاب الفعاليات الاقتصادية، وما يزيد عن /٢٥/ مليون ليرة الضمانة تكون عينية أهمها الضمانات العقارية.



وبحسب الإعلان، يمكن للراغبين بتركيب طاقة متجددة مراجعة فروع صندوق دعم الطاقة وفروع مصرف التسليف الشعبي.