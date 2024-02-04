دمشق: لا يمكن استمرار احتلال قوات أميركية لأراض سورية

أفادت وزارة الدفاع السبت 4/2/2024 أن الهجوم الأميركي أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين، متسببا في تدمير كبير للممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الوزارة أن الهجوم الأميركي لا يبرر إلا بتعويض محاولة لضعف قدرات الجيش السوري وحلفائه في مواجهة التهديد الإرهابي.

وأشارت الوزارة إلى أن احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يظل قائمًا.

يأتي هذا بعد ساعات من شن القوات الأميركية غارات ضد عدة مواقع داخل الأراضي السورية، ردًا على هجوم استهدف قاعدة أميركية في الأردن، أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين بواسطة طائرة مسيرة.