“سي إن إن”: الولايات المتحدة لا تخطط لضرب إيران

ذكرت مصادر من الإدارة الأمريكية لشبكة “سي إن إن”أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن هجمات على الأراضي الإيرانية كرد على الهجوم الذي وقع على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وأوضحت المصادر أن الهدف هو تجنب تصعيد خطير قد يحدث في حال تنفيذ هجمات داخل إيران، مع التأكيد على أن الرد سيتم بعدة مراحل وستشمل ضرب أهداف خارج الحدود الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له.

تمت الغارات بواسطة طائرات تضم قاذفات بعيدة المدى، وتم استهداف أكثر من 85 هدفًا في مناطق مختلفة.

وكالات