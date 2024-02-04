من هو المستشار الإيراني الذي اغتيل بدمشق؟

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل تتعلق بـ سعيد عليدادي أحد مستشاري “الحرس الثوري الإيراني” الذي اغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت جنوبي العاصمة السورية دمشق، فجر يوم الجمعة.

وحسب المصادر, فإن البناء تعرّض لقصف بصواريخ إسرائيلية تسببت بتسويته على الأرض، ليجري بعدها إخراج جثامين ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض أحدهم المستشار الإيراني سعيد عليدادي.

ويعد عليدادي أحد الخبراء التقنيين المختصين بتطوير المسيرات والصواريخ الدقيقة، وكان عمله الرئيسي في مركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة ووصل مؤخراً إلى دمشق بعد استدعائه من قبل قيادة الحرس الثوري في السيدة زينب، بحسب المصادر.

وفي 25 كانون الأول 2023، أعلنت طهران مقتل رضي موسوي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، في هجوم إسرائيلي وقع بمنطقة السيدة زينب جنوبي دمشق.

وكان موسوي مسؤولاً عن “دعم جبهة المقاومة” لأكثر من ثلاثة عقود، وأحد أقدم “المستشارين” الإيرانيين الموجودين في سوريا، والمقربين من قاسم سليماني ونائبه السابق العميد محمد حجازي الذي توفي بظروف غامضة في منتصف نيسان 2021.

وكالات