التعليم العالي تعلن عن منح دراسات عليا مقدمة من باكستان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، مقدمة من لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، بالعاصمة الباكستانية اسلام آباد لدورة خريف 2024.



وأشارت الوزارة إلى أن “المنح المقدمة تشمل اختصاصات علوم الحاسوب، والهندسة الكهربائية، وعلم المعادن، وعلم الأرض، وعلوم البيئة والرياضيات والفيزياء والكيمياء، والعلاقات الدولية، وهندسة الحاسوب”.



وتضم المنح أيضاً اختصاصات (علوم الإدارة والاستشعار عن بعد، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة الكيمياء وإدارة المشاريع والعلوم البيولوجية، ودراسات التنمية والتطوير وهندسة البرمجيات)

وذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 30 حزيران القادم، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه المنح من خلال الرابط المخصص على موقع الوزارة الإلكتروني.