التعليم العالي تسمح بتغيير القيد والتحويل المماثل لطلاب المعاهد التقانية
أعادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقديم طلبات تغيير القيد من كلية إلى معهد أو من معهد إلى معهد آخر تابع للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، للطلاب القدامى اعتباراً من يوم الأحد 4 شباط الجاري ولغاية الـ15 منه، بحسب ما أعلنته عبر موقعها الرسمي.
وأشارت الوزارة إلى أنه “تمّت أيضاً إعادة فتح تقديم طلبات التحويل المماثل بين المعاهد المتماثلة التابعة للمجلس الأعلى التقاني، اعتباراً من يوم الأحد ولغاية الـ15 من شهر شباط الجاري، على أن تطبّق على الطلاب المستفيدين من هذا التعميم شروط الدوام المحددة باللائحة الداخلية”.
ولفتت الوزارة إلى أنه “يمكن للطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل مماثل أو تغيير قيد استكمال إجراءات تحويلهم أو تغيير قيدهم خلال المدة المحددة سابقاً للعام الدراسي 2023/2024”.
الجدير ذكره أن الوزارة أكّدت على ضرورة أن يُنجز الطلاب المستفيدين من هذا الإعلان إجراءات تغيير القيد والتحويل المماثل كاملة، بما فيها تسديد الرسوم خلال الفترة الممتدة بين 4 و 15 شباط الجاري.
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