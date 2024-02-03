مسابقة لتعيين ضباط جامعيين كقضاة لصالح القضاء العسكري

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين (ذكور فقط)، من حملة الإجازة الجامعية في الحقوق فما فوق، ضباطاً جامعيين (قضاة) في الجيش العربي السوري، لصالح إدارة القضاء العسكري.



ويشترط في طالب التعيين أن يكون عربياً سورياً منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يتجاوز حتى 1 كانون الثاني الماضي الـ26 من العمر للمدنيين ويضاف 3 سنوات لمن أدّى الخدمة الإلزامية أو كان من العاملين في الدولة، أما بالنسبة للعسكريين – صف الضباط والأفراد المتطوعين الذين على رأس عملهم لا يتجاوزون حتى التاريخ نفسه الـ32 من العمر.



كما يشترط في طالب التعيين أن يكون غير متزوج من أجنبية، ولائقاً صحياً للخدمة العسكرية، وأن لا يقل معدل تخرج الإجازة الجامعية عن 60%، وينجح بالاختبارات التي تجريها القيادة العامة لهذه الغاية، وغير متخلّف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية)، وفق ما نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي.



وأوضحت القيادة العامة للجيش، أن “الطلبات تقدم للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة – إدارة القوى البشرية – فرع الضباط – قسم الخدمة من الساعة 9 صباحاً ولغاية 1:30 ظهراً من كل يوم اعتباراً من 5 شباط الجاري ولغاية 20 منه، بحسب المحافظات”.



وبيّنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أنه “يعتمد في تحديد المحافظة الأمانة الوارد ذكرها في إخراج قيد النفوس كالآتي: محافظات (دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة من تاريخ 5 /2 /2024 ولغاية تاريخ 8 /2 /2024”.



وأضافت القيادة، أن “محافظات (حمص، حماه، حلب، إدلب) من تاريخ 10 /2 /2024 ولغاية تاريخ 13 /2 /2024، ومحافظات (اللاذقية، طرطوس، الرقة، دير الزور، الحسكة) من تاريخ 14 /2 /2024 ولغاية تاريخ 18 /2 /2024، وللمتخلفين يومي 19-20 /2 /2024 من جميع المحافظات”.



ويخضع المتقدمون لاختبار مؤلف من 5 مراحل وهي: الاختبار العلمي المؤتمت، اختبار القابلية القيادية والوظيفية، الفحص الطبّي، مرحلة الدورة التدريبية، ومرحلة الأبحاث.



يُشار إلى أنه لمعرفة تفاصيل المراحل يمكن زيارة موقع وزارة الدفاع الرسمي على الانترنت أو الاطلاع عليها في لوحة إعلانات إدارة القضاء العسكري، علماً أن موعد اختبار المرحلة الأولى سيُحدد بإعلان لاحق.

