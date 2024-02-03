شهداء عسكريون ومدنيون في عدوان أمريكي على سورية
استشهد فجر اليوم عدد من المدنيين والعسكريين في عدوان أميركي استهدف شرق البلاد والحدود السورية والعراقية.
وأكد بيان عسكري، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الأميركية شنت فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية ــ العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.
وقال البيان: إن المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأميركية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم داعش الإرهابي، وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سورية أم في العراق بكل الوسائل القذرة.
وأضاف البيان: إن عدوان قوات الاحتلال الأميركية فجر اليوم ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكن الجيش الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته ومبدئه في الدفاع عن سورية أرضاً وشعباً وضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف.
وأكد البيان أن “احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر، وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال.
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