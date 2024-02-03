افتتاح نفق المواساة بداية الشهر القادم

كشف محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي بأنه خلال الأسبوع القادم ستنتهي كافة الأعمال الإنشائية المنفذة في نفق المواساة.

وأشار كريشاتي إلى أن ورش البناء تبذل جهوداً كبيرة في أعمال تنفيذ النفق، ولم يتبق سوى صبة واحدة لإنجاز المرحلة النهائية من الأعمال الإنشائية، والتي من المقرر إنجازها خلال الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن الأحوال الجوية السائدة خلال الأيام الماضية، أخرت قليلاً إنجاز بعض الأعمال.

وأوضح محافظ دمشق بأنه بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية سيتم البدء بأعمال التزفيت والإكساء، والتي من المقرر بأن تنتهي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتوقع كريشاتي بأن يتم افتتاح نفق المواساة بداية الشهر الثالث من العام الحالي على أبعد تقدير، مالم تتأثر الأعمال طبعاً بالظروف الجوية.

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غلوبال