حالة الطرق العامة في المحافظات السورية

01-02-2024

حالة الطرق العامة في المحافظات السورية

حالة الطرق العامة في جميع المحافظات ا حتى ساعة إعداد هذا التقرير في 1\2\2024
كافة الطرق في المحافظات سالكة عدا

محافظة حماة كافة الطرق سالكة عدا طريق

- طريق شطحة جوبة برغال سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج و تشكل الجليد

- طريق جورين صلنفة غير سالك بسبب تراكم الثلوج و تشكل الجليد

محافظة اللاذقية كافة الطرق سالكة عدا

- طريق الشعرة الغاب  سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد
محافظة ريف دمشق كافة الطرق سالكة عدا

- منطقة قطنا طريق دربل عرنة - طريق دربل حينة - طريق الريمة قلعة جندل- طريق عرنة بقعسم- القلعة-
طريق رخلة- كفر قوق  سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد
محافظة القنيطرة كافة الطرق سالكة عدا

- طريق حضر خان أرنبة   غير سالكة بسبب تشكل الجليد

تنصح إدارة المرور الأخوة السائقين باستخدام الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح و تخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر لتفادي الحوادث
كما تذكر إدارة المرور الخوة المواطنين أننا خصصنا الأرقام الهاتفية \5422703- 5411365\ الاستعلام عن حالة الطرق
 

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