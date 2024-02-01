حالة الطرق العامة في المحافظات السورية
حالة الطرق العامة في جميع المحافظات ا حتى ساعة إعداد هذا التقرير في 1\2\2024
كافة الطرق في المحافظات سالكة عدا
محافظة حماة كافة الطرق سالكة عدا طريق
- طريق شطحة جوبة برغال سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج و تشكل الجليد
- طريق جورين صلنفة غير سالك بسبب تراكم الثلوج و تشكل الجليد
محافظة اللاذقية كافة الطرق سالكة عدا
- طريق الشعرة الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد
محافظة ريف دمشق كافة الطرق سالكة عدا
- منطقة قطنا طريق دربل عرنة - طريق دربل حينة - طريق الريمة قلعة جندل- طريق عرنة بقعسم- القلعة-
طريق رخلة- كفر قوق سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد
محافظة القنيطرة كافة الطرق سالكة عدا
- طريق حضر خان أرنبة غير سالكة بسبب تشكل الجليد
تنصح إدارة المرور الأخوة السائقين باستخدام الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح و تخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر لتفادي الحوادث
كما تذكر إدارة المرور الخوة المواطنين أننا خصصنا الأرقام الهاتفية \5422703- 5411365\ الاستعلام عن حالة الطرق
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