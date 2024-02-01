رفع غرامات إشغال الأملاك العامة

قرر مجلس محافظة دمشق رفع غرامة مخالفة الوقوف في موقف مخصص للغير إلى 30 ألف ليرة تضاف إليه غرامة لإشغال أملاك عامة من دون رخصة وقدرها 50 ألف ليرة، وبذلك يصبح إجمالي رسم وغرامة إشغال الأملاك العامة من دون رخصة والوقوف بموقف مخصص للغير باليوم الواحد 80 ألف ليرة.



كما قرر المجلس، رفع البدلات المالية لتسجيل السيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجية لدى مركز الانطلاق العام (السومرية).



وبموجب القرار، يستوفى بدل مالي يسدد للمرة الأولى لمصلحة صندوق محافظة دمشق بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور لبنان أو الأردن والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي (السومرية) بمبلغ 250 ألف ليرة مع التقيد بالقرارات ذات الصلة بالنسبة لمواصفات تلك السيارة إضافة إلى بدل الخدمة عن السنة التي تم التسجيل فيها.



وبحسب القرار، يتم استيفاء بدل مالي قدره 300 ألف ليرة عن كل عام انقطاع لمصلحة صندوق محافظة دمشق عن السيارات العامة اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز الانطلاق الغربي (السومرية)، إضافة إلى بدل خدمة مع الغرامات المتراكمة على تلك السيارات عن سنوات الانقطاع.



وقرر المجلس أيضا، تعديل بدلات الخدمة الشهرية للمركبات التي تنطلق من مركز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق إلى محافظات القطر وإلى الأقطار العربية والدول الأجنبية.



وحدد المجلس أجرة نقل وترحيل الكيلو غرام الواحد من النفايات العضوية والجافة غير الناتجة عن المنازل والتي تم توليدها من الفعاليات التجارية والمهنية والسياحية والمشافي العامة والخاصة بمبلغ 120 ليرة.



كما حدد أجرة نقل وتحميل وترحيل الكيلو غرام من الإطارات الناتجة عن محال بيع وتبديل الإطارات بـ 230 ليرة، مع تحديد أجرة نقل وترحيل ومعالجة الكيلو غرام الواحد من النفايات الطبية بمبلغ 820 ليرة للمشافي الخاصة، وبـ 680 ليرة للمشافي العامة.



وبين عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أمين زيدان، أن الزيادة تأتي لتغطية الكلف، مؤكدا أنه ستتم قريباً زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة عبر شركة «مصفّات» لتُصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة.