وزارة الكهرباء: تحسن توريدات الفيول
كشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن حجم التوريدات من مادة الغاز تحسن بعد تحويل مخصصات معمل الأسمدة لمصلحة محطات توليد الكهرباء لتصبح حجم التوريدات اليومية بحدود 6.7 ملايين م3 يومياً في حين حافظت توريدات مادة الفيول على معدلها اليومي عند 5.5 آلاف طن يومياً.
وكشف المصدر عن ارتفاع حجم توليد الكهرباء بحدود 20 بالمئة حيث وصل الإنتاج اليومي لحدود 2250 ميغــاواط مــع العمل على إدخال 100 ميغا واط خلال أيام من خلال تشــغيل عنفة جديدة على الغاز في محطــة الناصرية.
وأوضح أنه سيخصص إنتاج هذه العنفة لوقت ذروة الطلب على الكهرباء بما يعزز من استطاعة الشبكة ويحول دون حدوث حالات تعتيم.
واعتبر المصدر أن الجانب الفني لمجموعات التوليد الحالية (العاملة) جيد وقادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد أكثر من 5500 ميغا واط وهو ما يلبي نسبة كبيرة من احتياجات البلد من الكهرباء بحال تم تشغيلها بكامل الاستطاعة المتاحة.
وبين المصدر، أن أكثر من 75 بالمئة من كلف الإنتاج تعود للوقود (غاز- فيول) حيث تصل كلفة الوقود في إنتاج الكيلو واط المعتمد على مادة الفيول نحو ألفي ليرة وإنتاج كيلو الواط من الغاز نحو 1700 ليرة يضاف لذلك كلف الصيانة والنقل وقطع الغيار وغيره من التكاليف.
الوطن
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