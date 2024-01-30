من أين انطلقت “الدرون” التي هاجمت “تي 22″؟

لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل عسكريين أميركيين وإصابة آخرين، وزاد من المخاوف من تصاعد النزاع ليشمل تورط إيران بشكل مباشر.

الهجوم استهدف قاعدة “تي 22” التي تعنى بدعم قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا، والتي تقع قرب الحدود الأردنية، يُعتقد أن هذا الهجوم الأحادي الاتجاه تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة .

مسؤولون أميركيون في مجالات الدفاع والاستخبارات يرون أن هذا الهجوم قد أطلقته مسيرة مرتبطة بإيران، مستهدفة قاعدة التنف وقاعدة البرج 22 في شمال شرق الأردن، ويُعتقد أن مصدر الهجوم قد يكون من قاعدة الإمام علي العسكرية الإيرانية في جنوب سوريا.

تشير معلومات إلى أن قاعدة الإمام علي تقع قرب البوكمال في جنوب سوريا على الحدود العراقية، وقد تم العمل على بنائها منذ عام 2018، ويُشير تقرير لوكالة “فوكس نيوز” إلى أن إيران تعمل على مشروع سري يُعرف باسم “قاعدة الإمام علي” في تلك المنطقة.

يشير التقرير أيضًا إلى أنه تم بناء نظام أنفاق قد يحتوي على صواريخ، وقد تُظهر الصور الفضائية أن القاعدة تحت الإنشاء، وكانت هناك تقارير سابقة عن غارات جوية في هذه المنطقة وفقاً لموقع العربية نت.

من جهة أخرى، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤوليتها عن هجمات بواسطة طائرات مسيرة على ثلاث قواعد، بينها قاعدة التنف في الأردن.

وأفادت القيادة العسكرية المركزية الأميركية بمقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين في الهجوم، تقول إن حوالي 350 عسكريًا أميركيًا يعملون في القاعدة، وكانوا يقومون بمهام دعم أساسية، بما في ذلك دعم قوات التحالف ضد تنظيم داعش.