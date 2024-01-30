فرنسا.. نشر النص الرسمي لقانون طرد الأجانب

صدر النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في فرنسا من قبل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وتم نشره في الجريدة الرسمية، تلقى المسؤولون توجيهات أولية حول تنفيذ القانون بعد أن دعا ماكرون ووزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل قصارى جهدهم لتنفيذه بأسرع وقت.

رفض المجلس الدستوري الفرنسي أجزاء واسعة من قانون الهجرة، خاصة التدابير التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر بضغط من اليمين، بعد مرور شهر على موافقة البرلمان في 19 ديسمبر، رفض أعضاء المجلس التسعة النظر في دستورية التدابير التي أثارت احتجاجات واسعة، مثل تقليص المساعدات للأجانب غير الأوروبيين وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن المجلس الدستوري أقر نص الحكومة بالكامل، وأشار إلى أن السلطة التنفيذية أخذت علمًا برفض العديد من البنود التي أضافها البرلمان بسبب عدم احترامه للإجراءات البرلمانية المقررة وفقاً لسكاي نيوز عربية.

تعبيرًا عن استيائه، اعتبر رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن هناك “انقلابًا قضائيًا بدعم من الرئيس”، معتبرًا أن “قانون الهجرة وُلد ميتًا”، ودعا إلى إجراء استفتاء حول قضايا الهجرة.