وزارة النفط: نسبة توزيع مادة مازوت التدفئة بلغت 70 بالمئة للدفعة الأولى!!

بلغت نسبة توزيع مادة مازوت للدفعة الأولى في سوريا 70%.

وقال مصدر في وزارة النفط، إن أعلى نسبة توزيع كانت في محافظة السويداء بنسبة 89.3%، وأدنى نسبة في محافظة حلب بنسبة 62.5%، وحلّت إدلب بالمرتبة الثانية بنسبة توزيع 85.8%، وحماة بالمرتبة الثالثة بنسبة توزيع 84.8 %.

وفيما يخص المحافظات الكبرى، قال المصدر: بلغت في محافظة ريف دمشق وهي الأكبر بعدد البطاقات (823 ألفاً و733 بطاقة) 64.6 %، وفي دمشق 67.9% وعدد بطاقاتها 551 ألفاً و482 بطاقة، وأما محافظة حمص فقد بلغت نسبة التوزيع فيها 65.6%.

وأكد المصدر استمرار توزيع المازوت على البطاقات المتبقية والبالغ عددها 1.2 مليون بطاقة، موضحاً أن نسبة التوزيع هذا العام أفضل من العام الماضي بشكل ملحوظ رغم تأخّر عملية البدء بالتوزيع، ولكن انتظام التوريدات ووفرة المادة ساهم في رفع نسبة التوزيع هذا العام.



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