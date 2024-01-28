مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

قتل أربعة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت شبكة “إي بي سي” نيوز الأمريكية عن الشرطة قولها اليوم: إنها تلقت بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار في منطقة غرانادا هيلز بلوس أنجلوس، ولدى وصولها إلى المكان وجدت جثث أربعة أشخاص “رجل وامرأتان” قد فارقوا الحياة، متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية، إضافة إلى جثة رجل في الثمانينات من عمره من المتوقع أنه المهاجم وأنه أطلق النار على نفسه عقب الهجوم.

وكان مراهقان اثنان قتلا أمس في إطلاق نار وقع وسط مدينة شيكاغو بولاية الينوي الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة، في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.