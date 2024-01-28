الرئيس الأسد يوجه بصرف الإعانة الدراسية الثانية لأبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين

في إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وجه سيادته بصرف الإعانة الدراسية للمرة الثانية عن العام الدراسي 2023-2024 (الفصل الثاني) لأبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين المستحقين منهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي.

ودعت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين لم يسجلوا على الإعانة الدراسية عن الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 حتى تاريخه إلى مراجعة مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين أو أحد أفرعها وأقسامها في المحافظات مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية التالية:

– طلاب مرحلة التعليم الأساسي (حلقة أولى + حلقة ثانية): وثيقة دوام من المدرسة، تتضمن اسم الطالب واسم الأم والصف الدراسي والعام الدراسي مصدقة ومختومة أصولاً.

– طلاب المرحلة الثانوية: بالإضافة للوثيقة الدراسية السابقة يرفق إخراج قيد للإناث فقط.

– طلاب الجامعات والمعاهد والدراسات العليا: وثيقة دوام من الجامعة أو تسلسل حياة جامعية، يرفق معها للإناث إخراج قيد فردي، وللذكور صورة عن دفتر الخدمة العسكرية مبين فيها أن الطالب مؤجل دراسياً، بالإضافة إلى ورقة غير موظف لطلاب الدراسات العليا.

أما الطلاب المسجلون على الإعانة الدراسية عن الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 فسيتم صرف الإعانة الدراسية عن الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لهم تلقائياً.