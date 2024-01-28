الحكومة المصرية توجه رسالة للاجئين في البلاد

28-01-2024

الحكومة المصرية توجه رسالة للاجئين في البلاد

أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تنوي فرض أي أعباء مالية جديدة على اللاجئين في مصر.
 
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، إن ما سيتغير فقط مجرد رسوم الإقامة التي يتم تحصيلها من قبل وزارة الداخلية.
 
وأضاف الحمصانى: استخراج بطاقات الهوية لضيوف مصر الكرام تم تمديده لمدة 3 أشهر مقبلة بدءا من كانون الجاري.
 
وقال: إن الغرض من عملية التجميع هي تقنين أوضاع بعض الضيوف المقيمين من غير المصريين الذين يحتاجون إلى تقنين أوضاعهم، وكذلك معرفة حجم المساهمة التي تتحملها الدولة في رعاية الضيوف بصورة إجمالية على مستوى مختلف الخدمات في كافة قطاعات الدولة، وذلك حتى يتسنى لاحقا التشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة في هذا الصدد؛ لدعم الضيوف المقيمين من غير المصريين.
 
وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عقد مؤخرا اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، والذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدا أهمية تدقيق هذه الأعداد، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر.


القاهرة 24

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