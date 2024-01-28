الحكومة تدعم مزارعي التبغ وترفع أسعار الشراء
بين مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ أيمن قره فلاح، أنه تم تحديد أسعار شراء التبغ من الفلاحين بزيادة أسعار كل أصناف التبوغ بنسب تصل تقريباً إلى أكثر من 200% الأمر الذي ينعكس على المزارعين، مؤكدا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأجور عمال وفلاحة ومحروقات وغيرها.
وأكد فلاح لصحيفة الوطن، أن هذه الزيادة سوف يكون لها انعكاس كبير على زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، لافتاً إلى أن المؤسسة مستمرة بتقديم الدعم للمزارعين عن طريق نشاط المؤازرة وتقديم البذار بسعر التكلفة والشتول بسعر الكلفة إضافة إلى تقديم العبوة "الخيش"، اللازمة لعملية توضيب الإنتاج مجاناً كما تقوم بنقل المحصول من أماكن الإنتاج وتجمعات المزارعين إلى مستودعات التخزين بسيارات المؤسسة وعلى نفقاتها وعلى نفقتها.
وأضاف أن المؤسسة العامة للتبغ مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للمزارعين، وتقديم مستلزمات العملية الزراعية بسعر شرائها دون فوائد على المحصول كنوع من الدعم وتسهيلاً للعملية الزراعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من الفلاحين لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2024-2025.
وحسب القرار، تم تحديد سعر شراء التنباك24000 ل.س/كغ- برلي 23000 ل.س/كغ – فرجينيا 24000 ل.س/كغ- بصما 32000 ل. س/كغ – بريليب 28000 ل.س/كغ – شك البنت 27000 ل.س/كغ – كاتريني 28000 ل.س/كغ.
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