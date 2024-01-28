طهران تعلن عن مشاريع عدة في سوريا

كشفت إيران أن لديها مشاريع عدة في سوريا، في مجالات التجارة والطاقة.



وقال سفير إيران في سوريا حسين أكبري: بيننا وبين الدولة السورية العديد من المشاريع المشتركة، ونحن نتعاون في مجال النفط، ولم يتوقف ليوم واحد العمل على المحطات النفطية.



وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع بشكل كامل يحتاج إلى وقت، موضحا أن تم إنجاز بعض هذه المشاريع،



واضاف أكبري: اليوم نحن نقوم بعمل جدي على هذا المستوى وهناك الكثير من الشركات الإيرانية فاعلة اليوم في مجال المحطات الكهربائية السورية، وخلال الأشهر الستة الماضية افتتحنا مجموعتي كهرباء في حلب، كل منهما بسعة 200 ميغا واط، كما تمت إعادة تأهيل محطة تشرين في اللاذقية، والمفترض أن تدخل الخدمة بسعة 185 ميغا واط”، موضحاً أن بعض هذه المحطات لا تعمل حتى الآن لأنها بحاجة إلى الغاز، الذي يجري العمل على توفيره.



وتابع المسؤول الإيراني: نحن الآن مشغولون بالعمل على محطات الطاقة الأخرى، وهذه المشاريع لا يمكن حلها بمدة شهر وشهرين، لكننا نقوم بمساعي جديّة في هذه المشاريع.



وأكد أكبري أنه لا يوجد أي مشروع في سوريا بدأت إيران العمل به دون أن تنهيه، لكن الأوضاع والظروف الموجودة خاصة الخلل في رحلات الطائرات بين إيران وسوريا، تؤخر مجيء التجار وفاعليتهم، باعتبار أن العدو الصهيوني يعتدي على بعض محطات الترانزيت والمطارات.

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