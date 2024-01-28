حماية المستهلك تطالب الحكومة بمنع التجار من رفع أسعارهم

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار ترتفع بشكل يومي، في ظل غياب القدرة الشرائية لدى السوريين.

وقال حبزة، حسب موقع كيو ستريت، إن الارتفاع شمل كل المواد الغذائية الأساسية، وسط مخاوف من انعدام الحلول التي تعالج الارتفاع وتحسن دخل الفرد.

وأضاف أن الحل الإسعافي لمشكلة ارتفاع الأسعار، يتمثل بعمل الحكومة على منع التجار من رفع الأسعار، حتى لو تحملوا بعض الخسائر.

ودعا حبزة، الحكومة لإيجاد حل مناسب يضمن تأمين المواد الأساسية بأسعار تتناسب مع دخل الفرد في سوريا.