حفل “لا أخلاقي” يغضب بوتين.. “لن يحكمنا من يظهرون مؤخراتهم”

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الجمعة, أن الطبقة الحاكمة المستقبلية في روسيا يجب أن تتألف من قدامى المحاربين في الجيش، ولا ينبغي أن تكون من “غريبي الأطوار” الذين “يظهرون مؤخراتهم”.

يبدو أن تصريحاته تشكل هجومًا غير مباشر على حفل أُقيم في موسكو الشهر الماضي حيث نظم مشاهير وشخصيات من النخبة الروسية حفلاً لا أخلاقي, أثار جدلاً واسعاً واستياء الكثير من الناس والسياسيين الروس.

وفي اجتماع حكومي تم بثه عبر التلفزيون، أفاد بوتين أنه التقى في وقت سابق في اليوم “بطلاب توقفوا عن دراستهم” للمشاركة في القتال في أوكرانيا،

وأشار إلى أنهم هم الذين يجب أن يكونوا نخبة البلاد في المستقبل، وليس الذين يظهرون أجزاءً حساسة من جسدهم أو يظهرون مؤخراتهم.

وفي توضيح لرأيه، أضاف الرئيس الروسي: “حسنًا، نحن بحاجة أيضًا إلى غريبي الأطوار، لديهم مكانتهم بيننا أيضًا”، ولكن فأن النخبة الحقيقية في البلاد يجب أن تتألف من قدامى المحاربين.

وكالات