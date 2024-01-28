أجواء ماطرة فوق مناطق متفرقة وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية غدا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يبقى الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجنوبية، وتمتد الهطولات تدريجياً خلال ساعات الليل لتشمل أغلب المناطق، ويكون الهطول ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية، وأن يكون الجو شديد البرودة

ليلا، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.