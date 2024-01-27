رئيسي: يجب التصدي الحازم لأي محاولة لإثارة الخلافات بين طهران وإسلام أباد

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على التصدي الحازم لأي محاولة ترمي إلى إثارة الخلافات في العلاقات بين طهران واسلام أباد، واصفاً الحدود المشتركة الإيرانية الباكستانية بأنها فرصة لتعزيز الأمن والتبادل الاقتصادي.

وخلال تقبله أوراق اعتماد السفير الباكستاني الجديد في طهران محمد مدثر تيبو قال رئيسي إن البلدين الشقيقين إيران وباكستان تربط بينهما أواصر وثيقة لن تنقطع ومتجذرة في مشتركاتهما الدينية والثقافية والحضارية.

وأضاف رئيسي: “من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن الحدود المشتركة تتيح فرصاً مواتية للتبادل الاقتصادي وتعزيز أمن الجيران” معتبراً أن أمن باكستان هو من أمن إيران ويجب تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب.

بدوره أعلن السفير الباكستاني استعداد إسلام أباد لفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية مع طهران وإرساء التعاون بين الدول الإقليمية.

في سياق متصل أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم المسلح الذي وقع في ضواحي مدينة ساراوان بمحافظة سيستان وبلوسشتان وأسفر عن مقتل 9 مواطنين باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال كنعاني في بيان له يوم أمس إن التحقيق في حيثيات الهجوم مستمر من قبل الجهات المعنية، وإيران وباكستان لن يسمحا لأعدائهما بالإضرار بالعلاقات الأخوية.

من جهته أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوسشتان للشؤون الأمنية علي رضا مرحمتي أن 3 مسلحين توجهوا إلى مكان إقامة المواطنين الباكستانيين قرب مدينة ساراوان وفتحوا النار عليهم وقتلوا 9 وأصابوا 3 ثم لاذوا بالفرار.

وأدان مرحمتي هذا الاعتداء الإرهابي معرباً عن تعاطف إيران مع عائلات الضحايا والشعب الباكستاني ومؤكداً أن التحقيق جار للكشف على مزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه.