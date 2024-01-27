العدل الدولية تصدر حكمها الأولي ضد إسرائيل

في قرارها الأولي بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، طلبت محكمة العدل الدولية يوم الخميس من إسرائيل، الدولة المتهمة بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، منع ومعاقبة التحريض على الإبادة وتسهيل إدخال المساعدات إلى هذا القطاع المحاصر.

جنوب إفريقيا قدمت طلبًا لاتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، لكن القرار لم يرد على هذا الطلب، المحكمة لن تتخذ قرارًا في جوهر الدعوى بشأن إرتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في الوقت الحالي، حيث قد يتطلب ذلك تحقيقاً يمتد لسنوات، وقد قررت المحكمة إصدار قرار بشأن تدابير عاجلة قبل التفاعل مع جوهر القضية.

أمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في ظل ظروف العيش الصعبة، وشددت على ضرورة منع التحريض على الإبادة والتصدي لأي أعمال إبادة محتملة في قطاع غزة.

تقدمت جنوب إفريقيا بالدعوى، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية التي تم التوقيع عليها عالميًا في عام 1948، وقدمت الدعوى في إطار استناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة كرد عالمي على مأساة الهولوكوست اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية.

أثارت هذه القضية استياء كبيرًا في إسرائيل، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار بأنه “انقلبت الأمور رأسًا على عقب”، وأكدت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب إفريقيا أن هناك أدلة تظهر نمطًا واضحًا من التصرف والنوايا التي تدعم اتهام إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.

وقتل أكثر من 26,000 شخص في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 27 أكتوبر، معظمهم من النساء والأطفال، وأصدرت المحكمة قرارًا يعد بالانتباه العالمي، حيث تحث إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتحملها مسؤولية توفير الظروف الأساسية للحياة في ظل الوضع الصعب.

وتصدرت قرارات محكمة العدل الدولية، التي تتخذ دورًا هامًا في حل النزاعات بين الدول، العناوين مؤخرًا، حيث أمرت بوقف هجوم روسيا على أوكرانيا، في هذا السياق، أشار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى عدم التزامه بتنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة، مؤكدًا على استمرار عملياتهم دون أي تأثير خارجي.

في الوقت نفسه، التزمت حركة حماس بالوقف الفوري لإطلاق النار في حال صدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بهذا الصدد، شريطة أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف أيضًا عن أعماله العدائية، بريتوريا أقرت بـ”ثقل المسؤولية” في اتهام إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، ورغم ذلك، أكدت على الالتزام بالقوانين الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لاتفاقياتها.

وأعلنت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا بخصوص الإجراءات العاجلة التي طلبتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأقرت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، أمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في القطاع وفقاً لموقع العربية نت.

تحمل القضية أوزانًا رمزية كبيرة، حيث ترفض إسرائيل الاتهامات، وتصر على حقها في الدفاع عن نفسها وتحقيق الأمان لمواطنيها، وقد تم استعراض القرارات بشكل علني وواضح، مما يتيح للعالم فهم الاتجاهات والتطورات في هذا النزاع الحساس.