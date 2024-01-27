اصطياد القرش الأزرق الشرس في بانياس

في حدث يظهر بشكل اعتيادي، ظهر سمك القرش الأزرق أمام إحدى المحلات في سوق السمك بمدينة بانياس، مما أدى إلى تجمع المارة حولهم للاستفسار حول نوعه وخطورته ووجوده في مياه سورية.

أكد الدكتور مالك علي، أستاذ علم الأسماك في كلية الزراعة بجامعة تشرين، أن هذا القرش الأزرق موجود في المياه السورية منذ عام 2003 وتم اصطياده عدة مرات من قبل الصيادين.

وأوضح الدكتور علي أن وزن القرش الذي تم اصطياده يصل إلى 80 كيلوغرامًا وطوله 225 سم، وهو حجم طبيعي لهذا النوع من أسماك القرش.

وأشار إلى أن هذا النوع يعتبر من الأنواع الشرسة عندما يتم اصطياده، ولكن الصيادين لديهم خبرة في التعامل معه.

وأضاف الدكتور علي أن هذا النوع من القرش لا يشكل خطرًا على المصطافين والسباحين، حيث يعيش في عمق البحر ولا يقترب من الشواطئ.

كما أكد أن لحمه مستساغ ويحظى بطلب كبير بسبب مذاقه الطيب.

من جانبه، ذكر جلال فتوح، صاحب المحل الذي تم فيه عرض القرش الأزرق، أن اصطياد سمك القرش بأحجام كبيرة أمر طبيعي، ولكن اللافت في هذه الحالة هو أن هذا النوع تم اصطياده لأول مرة بهذا الحجم.

وأكد أن لحم القرش يلقى إقبالًا كبيرًا من الزبائن بسبب مذاقه اللذيذ.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، تم اصطياد خمسة أسماك قرش في يوم واحد في طرطوس، وتراوحت أوزانها بين 20 و130 كيلوغرامًا.

يُذكر أن هناك 45 نوعًا من أسماك القرش الغضروفية في المياه السورية، وهي من الأنواع غير الخطرة التي تعيش في العمق وبعيدًا عن الشواطئ. تم إطلاق أطلس يحمل عنوان “المناطق المهمة لحماية وتكاثر أسماك القرش في سورية ودول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود” لتحديد المناطق الجغرافية المهمة لتكاثر أسماك القرش وحمايتها



صاحبة الجلالة