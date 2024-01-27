مقتل المليونير الإسرائيلي “آدم بيسموت” في عملية المغازي.. شاهد!

لقي رجل الأعمال الإسرائيلي المليونير ومبرمج شركة Sightbit، آدم بيسموت، مصرعه، في حادث المغازي الذي وقع وسط قطاع غزة، الاثنين الماضي، حيث قتل 21 جنديًا.

وكشف تحقيق أولي من قبل جيش الاحتلال حول العملية في مخيم المغازي أن خلية من المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق قذائف “آر بي جي” على مباني، بعد أن قامت قوة عسكرية بتفخيخهما.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، ظهرت عناصر المقاومة بشكل مفاجئ واقتربوا بشكل كبير ثم انسحبوا بنجاح.

كما أشار التحقيق إلى أن خلية المقاومة قامت بإطلاق قذيفة على دبابة مجاورة للمباني، مما أدى إلى مقتل جنديين داخلها، وأوضح أن المباني تم هدمها بسبب المواد المتفجرة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية.

من ناحيتها، أفادت كتائب القسام في بيان بأن مجاهدي القسام نفذوا عملية مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث استهدفوا منزلًا كانت فيه قوة هندسة إسرائيلية باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، مما أدى إلى انفجار الذخائر والعتاد الهندسي وتدمير المنزل.

كما دمروا دبابة من طراز “ميركافا” وفجروا حقلًا للألغام تتواجد فيه قوة إسرائيلية أخرى، مؤكدين أن العمليات المتزامنة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجنود والضباط الإسرائيليين بين قتيل وجريح.



عربي 21