الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي يدعمون حل الدولتين

دعمت أغلبية كبيرة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي على بيان يؤكد مجددًا دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

إذ صوت 49 من إجمالي 51 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ لصالح تعديل يدعم حلاً تفاوضياً للصراع يقود إلى قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب، ويضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة، ويحقق “التطلعات المشروعة” للشعب الفلسطيني في إنشاء دولته.

وقدم السيناتور براين شاتز هذا التعديل كجزء من مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأكد شاتز في مؤتمر صحفي أن مستقبل إسرائيل وفلسطين يعتمد على وجود الأمل، وأن حل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل وفقاً لسكاي نيوز عربية.

يأتي هذا في سياق تصاعد التوترات في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لإقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمان إسرائيل، تسبب هذا الرفض في قلق دولي، بما في ذلك في الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل.

