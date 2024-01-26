روسيا: أمريكا لا تنوي الانسحاب من سوريا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في دمشق، ألكسندر لافرنتييف، أن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها العسكرية من سوريا، وأشار إلى استمرار الوجود العسكري الأمريكي رغم التحديات والخسائر الكبيرة، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في أستانا، حيث أكد لافرنتييف أنه لم يظهر أي نية من الجانب الأمريكي لسحب قواته.

تسيطر القوات الأمريكية حاليًا على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا، حيث توجد أهم حقول النفط والغاز في البلاد، وقد وصفت الحكومة السورية وجود هذه القوات بأنه “احتلال وقرصنة” بهدف سرقة النفط وفقاً لما نقله موقع إرم نيوز.

من ناحية أخرى، أعتبر النائب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الوجود الأمريكي في سوريا يعد عاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار ودعا إلى انسحابها، وخلال جلسة محادثات في أستانا، سيتم التركيز على المفاوضات مع الدول المراقبة، بدءًا من الوفد الأردني، كما أشار لافرنتييف إلى أهمية مناقشة قضايا معقدة مع لبنان، مثل تدفق اللاجئين السوريين والقضايا الحدودية مع العراق، بما في ذلك محاربة الجماعات الإرهابية عبر الحدود.