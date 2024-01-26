فيروس نادر من تربة القطاع يفتك بمجندة إسرائيلية

توفيت جندية إسرائيلية في قطاع غزة بسبب إصابتها بفيروس نادر تلقته من تربة المنطقة، حيث أظهرت الفحوصات أن هذا الفيروس غير شائع وصعب العلاج.

على الرغم من محاولات الأطباء للعلاج، إلا أن المجندة ريبيكا هنريتا جوانا باروخ، القادمة من هولندا إلى غزة، لم تستجب للعلاج وتوفيت فورًا نتيجة مقاومة الفيروس النادر وفقاً لموقع البوابة.

و انضمت ريبيكا إلى الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال قبل أن تتعرض للإصابة القاتلة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عن إصابة 21 عسكريًا إضافيًا في المعارك بقطاع غزة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2710 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول،

وأوضح الجيش أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 1250، حيث يتلقى 406 منهم العلاج، بما في ذلك 40 جنديًا في حالة خطيرة.