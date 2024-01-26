خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

26-01-2024

خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

منذ بداية النزاع في قطاع غزة، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسورية لهجمات بطائرات مسيرة.

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية عن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق باستخدام طائرات مسيرة.

أفادت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان بأن مجاهدي المقاومة هاجموا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل بالطيران المسير رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

وكانت القوات الأمريكية قد قامت بتعزيز نظام الدفاع الجوي في محيط حقلي “العمر” النفطي وحقل “كونيكو” للغاز الطبيعي.

وتعتبر قواعد الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سورية هدفاً متكرراً للهجمات من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق”، والتي تستند إلى معظم هجماتها كرد فعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

يظهر الإنفوغراف دول الشرق الأوسط، حيث تنتشر القواعد العسكرية الأمريكية مع جنودها.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبوتنيك عربي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...