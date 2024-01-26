خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

منذ بداية النزاع في قطاع غزة، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسورية لهجمات بطائرات مسيرة.

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية عن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق باستخدام طائرات مسيرة.

أفادت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان بأن مجاهدي المقاومة هاجموا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل بالطيران المسير رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

وكانت القوات الأمريكية قد قامت بتعزيز نظام الدفاع الجوي في محيط حقلي “العمر” النفطي وحقل “كونيكو” للغاز الطبيعي.

وتعتبر قواعد الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سورية هدفاً متكرراً للهجمات من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق”، والتي تستند إلى معظم هجماتها كرد فعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

يظهر الإنفوغراف دول الشرق الأوسط، حيث تنتشر القواعد العسكرية الأمريكية مع جنودها.

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سبوتنيك عربي