الحكم على قاتل بالسجن 15عاما
نتيجة لتحقيق فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول حادثة العثور على جثتين تعرضتا لإطلاق نار في منطقة الشقوق بإحدى الجروف الصخرية في قرى ناحية “حرف المسيترة” باللاذقية، تم التأكد أن الجثتين تعودان للمغدورين “رحيل. ش” و “فادي. ش”.
وبشكل سريع، تم التعرف على القاتل الذي يُدعى “فراس. ا”، وُلد في عام 1974، من قرية حرف المسيترة.
كان يحمل بنادق حربية وقنابل، وأثناء محاولته الفرار، تمت ملاحقته على طريق قرية البودي في جبلة، حيث قام بإطلاق نار عشوائي ورمي قنابل باتجاه دوريات الشرطة، مما أسفر عن إصابته وإصابة عنصرين آخرين من فرع الأمن الجنائي.
تم نقل الجميع إلى مستشفى جبلة الوطني، حيث توفي القاتل هناك.
وتبين أن لديه سوابق في جرائم السرقة ومقاومة السلطات واستخدام القنابل.
وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة حيازة سلاح غير قانوني، وكانت الجريمة ناتجة عن خلاف بينه وبين المغدورين حول شراء قطع ذهبية.
وزارة الداخلية
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