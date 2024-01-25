عرض شركة إيرانية صينية لمشروع تحويل النقايات إلى طاقة كهربائية في دمشق
كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق المهندس معمر الدكاك، عن تقديم عرض للمحافظة من قبل شركة (إيرانية- صينية) لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، لافتاً إلى أنه لم يصل حتى اليوم عرض فني متكامل حول المشروع.
ولفت الدكاك لإذاعة ميلودي، إلى وجود دراسة تعمل عليها المحافظة لواقع النفايات في مدينة دمشق وفرزها حسب نوعها وإيجاد حل أمثل لمعالجتها مع دراسة جدواها الاقتصادية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير معمل النفايات الصلبة بالتعاون مع مركز البحوث العلمية.
وأشار إلى أنه في حال الاتجاه لمعالجة النفايات عن طريق استخراج الطاقة الكهربائية ستكون عامل إيجابي في تحسين الواقع الكهربائي لكن ليس بالشكل المطموح له.
ونوه الدكاك، إلى الأهمية الكبيرة للمشروع كمستقبل بيئي لدمشق، مؤكداً أنه ليس ربحياً بشكل كبير وإنما بيئي بالدرجة الٱولى ولكن كلفه المالية كبيرة جداً من صيانة واستثمار.
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