فرنسا.. المزارعون ينظمون وقفات احتجاج في أرجاء البلاد وفي بروكسل احتجاجا على الأجور المتدنية وزيادة تكاليف الإنتاج
نظم المزارعون الفرنسيون وقفات احتجاج في أرجاء البلاد وفي بروكسل، احتجاجا على الأجور المتدنية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وبحسب وكالة فرانس برس، انتشرت حواجز الطرق في العديد من الأقاليم الفرنسية، بعد يوم واحد من وفاة مزارعة وابنتها نتيجة تصادم مروري عند حاجز احتجاجي.
وأضافت الوكالة، أن المزارعين قاموا بقلب لافتات الطرق رأسا على عقب للاحتجاج على ما قالوا إنها "سياسات زراعية حمقاء".
في السياق، دعت نقابة التنسيق الريفي للمزارعين الفرنسيين إلى تنظيم مظاهرة ضد القيود المتزايدة للضوابط الأوروبية والدخول المنخفضة باستمرار.
ووعد وزير الزراعة مارك فيسنو بتقديم مقترحات جديدة للاستجابة للأزمة بحلول نهاية الأسبوع، منها ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية وتبسيط الضوابط.
وقال أرنو روسو، رئيس أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، إن نقابته سوف تصدر قائمة تضم 40 إجراء ضروريا، مبينا أن الحركة الاحتجاجية تهدف إلى الحصول على نتائج سريعة.
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