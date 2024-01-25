ألمانيا.. عمال السكك الحديدية يعلنون الإضراب 6 أيام لزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم
أعلن عمال السكك الحديدية الألمانية إضرابهم، مطالبين لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل على خلفية التضخم وارتفاع كلفة الطاقة والمعيشة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن سائقي قطارات الشحن، بدؤوا الإضراب قبل أن ينضم إليهم سائقو قطارات الركاب وباقي موظفي السكك الحديدية.
وبحسب الوسائل، سيستمر الإضراب الذي وصفته بأنه الأطول من نوعه، ستة ايام، حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين المقبل29 كانون الثاني، ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في شلّ حركة النقل والركاب في عموم البلاد.
وطالبت نقابة سائقي القطارات الألمانية، بزيادة الرواتب 555 يورو شهريا ودفع مكافآت تعويض التضخم، وخفض جدول المناوبات من 38 ساعة في الأسبوع إلى 35 ساعة.
وردا على ذلك، قالت شركة "دويتشه بان" لسكك الحديد، إنها جاهزة للموافقة فقط على دفع مكافأة لمرة واحدة وزيادة في الراتب بنسبة 11% لمدة 32 شهرا.
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