قد نضطر للاستيراد.. قرار رفع المازوت سيسبب كارثة على قطاع الدواجن
أكد مدير المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان، أن قرار رفع المازوت الزراعي الأخير قد يسبب كارثة على قطاع الدواجن، لأنه سيؤدي لرفع التكاليف على المربين وخسارة نسبة كبيرة منهم دون القدرة على تحقيق الربح، بالتالي سينسحب عدد كبير منهم مع الوقت.
وتابع أبو الدان: يمكن أن نصل لمرحلة تنحٍ كامل لمربي الدواجن عن العمل، وعدم الإنتاج، وبالتالي فقدان الفروج من الأسواق، ونضطر للاستيراد، مشيراً إلى أن المؤسسة ضد الاستيراد وتدعم الإنتاج سواء على صعيد القطاع العام والخاص.
وذكر أبو الدان لإذاعة شام اف ام، أن عدداً كبيراً من المربين ممن حجزوا أفواجاً لشهر رمضان تراجعوا عن الحجوزات بسبب ارتفاع التكاليف، وخاصة أن المؤشرات تقول بأن الأسعار سترتفع، علماً أن التسعير يختلف في الأسواق السورية ويعتمد على العرض والطلب، وضعف القوة الشرائية، حيث ينشط بيع المادة بين فترة وأخرى، وخاصة في المناسبات.
ودعا أبو الدان، لدعم قطاع تربية الدواجن على صعيد الأعلاف والتي سعرها أعلى 30% من البلدان الأخرى، وحوامل الطاقة، وسعر المازوت، منوهاً إلى أن الدواجن مصدر مهم للبروتين وأرخص من السمك واللحوم الحمراء.
إضافة تعليق جديد