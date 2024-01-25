منح إجازة استثمار لمشروع نقل سياحي

25-01-2024

منح إجازة استثمار لمشروع نقل سياحي

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع “نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه” في محافظة طرطوس بتكلفة تقديرية 5.7 مليارات ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة أن إجازة الاستثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.

ويتضمن المشروع وفق البيان 15 باصاً (بولمان أو عادي) سعة 26 راكباً، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل، وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها، ما يسهم بدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي، ويسهم في دعم البرامج التنموية الحكومية.

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