إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع

25-01-2024

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الدفاع والصحة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي بدمشق وللعاملين في المؤسسة العامة للصناعات التقنية.

وفي تصريح للصحفيين أوضحت الدكتورة رانيا ديراني مدير عام مشفى الكلية الجراحي بدمشق أن نظام التحفيز الوظيفي يشمل 262 عاملاً.

فيما بين مدير عام المؤسسة العامة للصناعات التقنية الدكتور محمد ياسين علي أن نظام التحفيز الوظيفي له أثر إيجابي على مختلف الاختصاصات والشرائح في المؤسسة، فهو يحفز العاملين على زيادة الإنتاجية ويحسن جودة المنتج.
 

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