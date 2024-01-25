السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية لغير المسلمين

أفادت وكالة “رويترز” امس الأربعاء، نقلاً عن مصدر موثوق، بأن المملكة العربية السعودية تستعد لافتتاح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، حيث سيكون هذا المتجر حصرياً لاستخدام الدبلوماسيين غير المسلمين.

ووفقًا لوثيقة، سيكون على الزبائن تسجيل أنفسهم عبر تطبيق هاتف محمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية السعودية، وستكون هناك حصص شهرية محددة للمشتريات.

وأوضحت الوثيقة أن المتجر الجديد سيقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، الذي يضم العديد من السفارات ويقيم به دبلوماسيون، وسيكون توجيه مبيعاته بصرامة للأفراد غير المسلمين وأشار مصدر مطلع على الخطط إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المتجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تفرض قوانين صارمة على تناول الكحول، وتتضمن عقوبات مثل الجلد والغرامات والسجن، مع إمكانية ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب، وقد تم استبدال عقوبة الجلد في بعض الحالات بفترات السجن.

من قبل، لم يكن من الممكن الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا من خلال البريد الدبلوماسي أو من سوق سوداء، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الحكومة تعتزم فرض قيود جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية، مما قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.

