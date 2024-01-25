الجيش يكثف استهدافاته على جبهات ريف إدلب الجنوبي

شهدت المنطقة الجنوبية لريف إدلب في سوريا تكثيفًا في القصف الصاروخي والمدفعي من قبل الجيش العربي السوري خلال اليومين الماضيين، مستهدفًا نقاط الفصائل المسلحة على محور مدينة أريحا، وأوضح مصدر ميداني أن الفصائل المسلحة قامت بنقل ورش ومعدات لوجستية وهندسية من منطقة الصناعة شرق إدلب إلى محيط مدينة أريحا خلال الأسبوع الماضي، وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات جاءت ردًا على استهداف الجيش السوري لتلك الورش بوسائل صاروخية ومدفعية.

وأضاف المصدر أن الجيش العربي السوري قام بعمليات رصد واستطلاع مكثفة، مما أدى إلى تحديد مواقع الورش الجديدة على أطراف مدينة أريحا، حيث تم استهدافها بشكل مباشر باستخدام المدفعية والصواريخ وفقاً لموقع أثر برس.

وأكد المصدر أن 6 مواقع تم تدميرها بشكل كامل، مع تدمير المعدات العسكرية واللوجستية، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 مسلحًا.

وفي تاريخ 10 يناير الحالي، أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها أسقطت سبع طائرات مسيرة تابعة للفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب، يجدر بالذكر أن الطيران الحربي قد استهدف سابقًا أحد مقرات “هيئة تحرير الشام” في بلدة فليفل بجبل الزاوية، حيث كانت المقرات تحتوي على ورش لتجميع الطائرات المسيرة، تم تدمير الورشة بالكامل، وقتل 9 مسلحين، بينهم أفراد من جنسيات أجنبية.

