الاحتلال الأمريكي يدخل رادارات متطورة إلى شرقي سوريا

تواصل قوات الاحتلال الأمريكية جهودها في تعزيز قواعدها الغير رسمية في المنطقة الشرقية من سوريا، من خلال إدخال معدات عسكرية متطورة لمواجهة الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، يأتي ذلك في سياق التوتر الحالي نتيجة للصراع الجاري بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة.

في هذا السياق، قامت القوات الأمريكية بإدخال قافلة ضخمة من المعدات والتجهيزات، بما في ذلك رادار جديد، إلى قاعدة “الشدادي النفطية”، التي تقع 50 كيلومتراً جنوب محافظة الحسكة في شرق سوريا، يوم الأربعاء 24 يناير، وقام الجيش الأمريكي بإدخال قافلة عسكرية إلى قاعدة “مديرية حقول النفط بالجبسة” في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، والتي تتألف من 50 شاحنة، قادمة عبر معبر الوليد البري غير الرسمي في محافظة الحسكة السورية من العراق، وتمت مرافقتها بحراسة مشددة وفقاً لموقع سبوتنيك عربي.

تضم القافلة العسكرية مجموعة من المركبات القتالية المتقدمة من طراز “برادلي”، وعربات عسكرية مصفحة، إضافة إلى أجهزة رادار ومراقبة، وشاحنات تحمل مواد لوجستية وأسلحة ومعدات، وتشمل أيضاً حاملات دبابات كبيرة، ويُعتبر إدخال هذه القافلة من بين أكبر القوافل العسكرية التي تم نقلها إلى قاعدة “الشدادي” منذ بداية الهجمات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، حيث وصل إجمالي الهجمات التي تعرضت لها قاعدة الشدادي إلى 16 هجومًا.

