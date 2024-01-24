ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا 100%..وتراجع حركة البيع 50% 

تتواصل تذبذبات أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية، حيث تعكس البورصة اليومية تلك التغييرات. يظهر أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما جعل الحياة أكثر تحديًا للمواطنين، خاصةً بالنسبة للفئة المتوسطة.

وفي هذا السياق، قال صاحب إحدى محلات الخضار إنه في السابق كان يستورد كميات كبيرة من الخضار ويبيعها خلال فترة قصيرة نظرًا لارتفاع العرض وتنوعه، ولكن اليوم تغيرت الأمور. وأوضح أنه يضطر إلى بيع البضائع بأسعار أقل بنسبة كبيرة بعد 24 ساعة من شرائها، نظرًا لأن بعض الأصناف تفسد بسرعة.

وبالنظر إلى هذه التطورات، يبدو أن الميسورين هم القلائل الذين يمكنهم الاستمتاع بتلك السلع بأسعار معقولة، في حين يعاني الكثيرون من صعوبات اقتصادية تفاقمت مع ارتفاع الأسعار.

واعتبرت إحدى السيدات، أن استهلاك أنواع كثيرة من أصناف الخضروات باتت من الكماليات فهي تشترى بالحبة، وتقول: كيلو البندورة اليوم بـ8000 ليرة ونظراً لعدم قدرتي على الشراء فإنني أشتري بالحبة أو أنتظر للمساء لأن هناك محلات خضار تبيع ما يتبقى لديها بنصف سعره وهو ما يرضي الكثيرين من (حالاتنا) لذلك نجد الإقبال على شراء “البواقي” من الخضر مساءً.

وكشف عضو لجنة مصدريّ الخضروات والفواكه محمد العقاد، تراجع حركة البيع 50% عن العام الماضي بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وقال العقاد: ارتفعت الأسعار مقارنة بالعام الماضي بنسبة 100% بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة. وحسب العقاد، فإن المواطنين باتوا يشترون بالحبة أو حسب طلبهم، بعد أن كانوا في سنوات سابقة يشترون خضرواتهم بالصناديق.

تشرين