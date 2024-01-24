24-01-2024
الصين تقدم منحة تضم أجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتركيبها في شوارع دمشق
كشفت محافظة دمشق، عن تقديم جمهورية الصين الشعبية منحة للمحافظة تضم أجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتركيبها في شوارع المدينة.
وقال مدير الإنارة والكهرباء في المحافظة وسام محمد: إن عدد أجهزة الإنارة التي ستقدم كدفعة أولى يبلغ 100 جهاز، والعدد الإجمالي قرابة ألف جهاز، مضيفاً أنها غير كافية لتغطية مدينة دمشق كونه يوجد فيها 130 ألف نقطة إنارة.
وبين محمد لإذاعة شام اف ام، أنه تم تركيب 5 آلاف نقطة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية من أصل 130 ألف نقطة.
وأشار مدير الإنارة والكهرباء، إلى إلزام الشركات الإعلانية بتقديم أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية مقابل تركيبها لوحات إعلانية في المدينة، منوهاً إلى أن الشركات الإعلانية تقدم مابين 10 إلى 20 جهاز إنارة.
إضافة تعليق جديد