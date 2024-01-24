ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية.. فما هي المتطلبات الجديدة؟

وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية بالنسبة للأجانب، إذ تتطلع برلين إلى أن تسهم الهجرة في حل مشكلة نقص العمالة الماهرة.

وحصل مشروع القانون على تأييد 382 صوتاً مقابل معارضة 234 صوتاً. أما فيما يتعلق ببنود القانون، سيتمكن الراغبون في الحصول على الجنسية من التقديم عليها بعد العيش في ألمانيا لمدة 5 سنوات بدلاً من فترة الـ8 سنوات المطبقة حالياً.

فيما سيتمكن الأشخاص الذين يبذلون جهداً محدداً للاندماج، على سبيل المثال القيام بالعمل التطوعي أو أن يصبحوا بارعين، من التقديم على الجنسية بعد 3 سنوات.

كما يرفع القانون الحظر على الجنسية المزدوجة بالنسبة للأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: علينا أن نقدم عرضاً للأشخاص المهرة من جميع أنحاء العالم كما نفعل مع أميركا وكندا.

وأضافت: يجب أن نظهر تقديرنا للأشخاص الذين يأتون إلى تلك البلد ويسهمون في استمرار مجتمعنا. ويضع القانون ألمانيا على بعد خطوات كبيرة من الدول الأوروبية الأخرى التي تشدد معايير التجنيس.