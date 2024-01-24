الخارجية: الضربات الأردنية داخل أراضينا لا مبرر لها

أعربت وزارة الخارجية، في بيان صدر امس الثلاثاء، عن أسفها الشديد إزاء الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو الأردني داخل الأراضي السورية، وأكدت الوزارة أن مثل هذه العمليات العسكرية لا مبررًا لها داخل الأراضي السورية، وأن التصعيد الأخير يتناقض مع التعاون المتفق عليه لمكافحة جميع أشكال الانتهاكات.

وشددت الوزارة على الرسائل التي تم إرسالها من وزراء الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية إلى نظرائهم في المملكة الأردنية، تتضمن اقتراحات لتحسين الحدود واستعداد سوريا للتعاون مع المؤسسات الأردنية، وأشارت إلى أن تلك الرسائل تم تجاهلها، دون أن تلقى أي رد أو استجابة من الجانب الأردني.

وأكدت الخارجية السورية على استمرار البلاد في مكافحة الإرهاب ومواجهة جميع أشكال التهريب والاتجار بالمخدرات.

يأتي هذا البيان بعد حادث الغارة الجوية التي أدت إلى استشهاد 10 مواطنين سوريين في قريتي ملح وعرمان جنوبي السويداء قرب الحدود مع الأردن، وتشير التقديرات إلى أن الطائرات التي نفذت الغارات قد تكون تابعة لسلاح الجو الأردني، دون توضيح رسمي من عمّان حتى الآن، يُشار إلى أن الجيش السوري أعلن أنه أسقط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن .

يأتي هذا في سياق التوترات الأخيرة على الحدود السورية-الأردنية والاشتباكات التي وقعت بين القوات الأردنية ومجموعات مسلحة في المنطقة.