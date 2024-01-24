مصر تمنح الجنسية لـ 3 سوريين

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا وافق فيه على منح الجنسية المصرية لثلاثة أشخاص من الجنسية السورية وآخر من الجنسية الأردنية، في إطار جهود لتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب بهدف زيادة تدفق العملة الدولارية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية المصرية، فإن القرار يشمل منح الجنسية للأفراد التالية أسماؤهم : أحمد حلمى منيب عرموش، الذي يحمل الجنسية الأردنية، وعثمان محمد عزيزة من حلب، السوري الجنسية، وُلِدَ في عام 1982.

كما تتضمن الموافقة على منح الجنسية لبسام محمد أشرم، السوري الجنسية والمولود في عام 1967، ومحمد جودت جهاد بستاني، السوري الجنسية والمولود في عام 1994.

تم في مارس/آذار الماضي تعديل شروط منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، حيث يمكن للمهتمين بشراء عقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار الحصول على الجنسية.

يشمل القرار أيضًا إمكانية تقسيط المبالغ المطلوبة على فترات محددة.